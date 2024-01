Civitavecchia | nasconde la droga in un’aiuola | pusher 50enne colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariatohanno tratto in arresto unitaliano perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era seguito da alcuni giorni a seguito di un’attività info investigativa svolta dagli uomini del commissariato i quali, nel pomeriggio del 24 gennaio, a seguito della loro attività hanno fermato il sospettato. Gli agenti sono intervenuti durante il loro servizio di osservazione ed appostamento nel momento in cui hanno notato l’uomo scendere da una macchina sulla quale viaggiava in compagnia di una donna, e dopo aver percorso a piedi un vicolo senza uscita, ha occultato, con fare circospetto, un involucro all’interno di ...