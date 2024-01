Cittadini colpevolizzati | Città 30 | bordata di Giubilei al sindaco di Bologna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Se per le strade disi rallenta, la polemica sullaa 30 all'ora non si arresta. "Vi pare normale dibattere sul fatto che bisogna andare ai 29 all'ora nelle, inquinando di più, consumando di più, togliendo tempo alla famiglia e al lavoro, per ideologia?", ha commentato la misura il vicepremier Matteo Salvini. Nella30 "bisogna crederci", è la replica del primo cittadino, rilasciata all'agenzia Dire: "Dico al ministro Salvini che ci deve credere in questo progetto. È molto importante introdurre nelle, in alcune zone, una riduzione della velocità stradale.lo sta già sperimentando e sta funzionando". Questo è stato uno degli argomenti di dibattito proposti in studio a Stasera Italia. Francescoè intervenuto nel corso ...