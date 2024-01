Cittadella-Sampdoria domenica 28 gennaio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 27 gennaio 2024) Laè in cerca di riscatto dopo le due sconfitte contro il Venezia per 5-3 in trasferta e il Parma per 3-0 a Marassi, che hanno allungato a quattro partite la serie di partite senza sconfitte e riportato i blucerchiati in zone pericolose della classifica di Serie B. Ilperò ha idee diverse: InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cittadella-Sampdoria è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

che è stata aperta dall’intrigante Catanzaro Palermo e si concluderà con Cittadella Sampdoria, posticipo della domenica. Cinque partite vanno in scena alle ore 14:00, altre tre alle ore 16:15 e in ...Cittadella-Sampdoria è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici ...In B prosegue la 22ª giornata con 8 gare, spiccano Modena-Parma e Cremonese-Brescia, sfide sentitissime e importanti per l'alta classifica. Ma anche Pisa-Spezia è quasi come una stracittadina ...