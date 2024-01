Città sotto shock | trovato neonato abbandonato | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una interaè rimastaper la notizia di unche è stato, subito portato in ospedale: rivelate le suedi salute Oramai, nella provincia di Latina, non si sta parlando d’altro se non della notizia di unche è statonella serata di ieri, venerdì 26 gennaio. Il piccolo è stato riall’interno del pronto soccorso dell’ospedale “di Aprilia“. A lanciare l’allarme sono stati alcuni sanitari. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Aprila che hanno avviato, sin da subito, le indagini. Successivamente sono state analizzate le telecamere di videosorveglianza della zona.(Ansa Foto) Notizie.comDal ...