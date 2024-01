Cioffi post Atalanta Udinese | «Secondo goal inaccettabile»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le parole dell’allenatore dell’dopo la sconfitta di oggi contro l’. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa Ecco le parole in conferenza stampa di. «Abbiamo preso il primodal rinvio dal fondo, siamo arrivati in ritardo su tutto. Ci può stare, non giochi contro una squadra inesperta: loro sono molto abituati a vincere dove abbiamo avuto molte occasioni: ci sta perdere contro l’, ma sulabbiamo dormito assai. Questo ci ha penalizzato e neltempo c’è stata una reazione. Thauvin e Samardzic? Toglierli è stato per tutta una serie di dinamiche, però abbiamo messo Pereyra che era più offensivo: ...