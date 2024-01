Cinema al Teatro di Fiesole | il cartellone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Firenze), 27 gennaio 2024 - Continua la stagionetografica deldi, a cura della Fondazione Stensen e realiazzata insieme a un gruppo di volontari fiesolani. Il programma che va da gennaio a marzo propone cinque titoli che si sono distinti per l'apprezzamento da parte di critica e pubblico nella stagionetografica in corso e introduce la novità di una mini rassegna dedicata ai più piccoli, con l'obiettivo di stimolare la loro fantasia e creatività, anche grazie alla partecipazione della maestra Anna Lucia Filacchione che condurrà le bambine e i bambini nella realizzazione di disegni ispirati ai film. Ilsi apre con One Life di James Hawes (oggi ore 18.00 e 20.30). Per i bambini invece l' appuntamento è alle 16 con la proiezione di Mary e ...