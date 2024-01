stasera su Sky Cinema alle 21:15 va in onda Sopra la panca , l'ultima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume 11, anche in streaming su NOW. ... (movieplayer)

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e ... (digital-news)

Serata al cinema per ragazzi a Montecosaro, con proiezione di un film adatto a un pubblico di età superiore ai 13 anni. Seguirà un dibattito sulle tematiche affrontate. Iniziativa promossa dal Comune ...Si può andare a Parigi senza andare a Parigi E’ la teoria alla base del quindicesimo film da regista di Leonardo Pieraccioni. Per assecondare l’ultimo desiderio di un padre morente, i fratelli ...Il provvedimento del Tribunale per l’azione di un creditore nei confronti della società Tartaglione proprietaria dell’immobile e di altri ex cinema. Rallentano i tempi per l’apertura del nuovo negozio ...