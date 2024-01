Cina | settore telecomunicazioni registra espansione costante nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pechino, 27 gen – (Xinhua) – L’industria delleinhato unanel, trainata dalle attivita’ emergenti, come mostrato dai dati ufficiali. Il fatturato commerciale combinato delle imprese dele’ ammontato a 1.680 miliardi di yuan (circa 236 miliardi di dollari) lo scorso anno, in aumento del 6,2% su base annua, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Settori emergenti come il big data, il cloud computing e l’Internet delle cose hanno continuato are performance solide, con un fatturato totale in aumento del 19,1% su base annua nel. In particolare, i fatturati dal cloud computing e dal big data sono entrambi cresciuti ...