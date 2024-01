Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pechino, 27 gen – (Xinhua) – L’industria dei servizie per la tecnologia dell’rmazione inha accumulato uncommerciale pari a 12.330 miliardi di yuan (circa 1.730 miliardi di dollari) nel, in aumento del 13,4% su base annua, con il tasso di crescita in aumento di 2,2 punti percentuali rispetto a quello del 2022, secondo gli ultimi dati governativi. In un rapporto, il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’rmazione ha dichiarato che il numero di societa’ nelcon fatturati commerciali annuali superiori a 20 milioni di yuan ha superato le 38.000 nel. La redditivita’ dele’ rimasta stabile durante l’anno scorso, con unlordo totale di quasi ...