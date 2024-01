Cina | profitti industriali registrano una solida ripresa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pechino, 27 gen – (Xinhua) – Le principali aziendedellahanno visto aumentare i lorocombinati per il quinto mese consecutivo a dicembre 2023, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Idelle principali aziendecon un fatturato annuale delle attivita’ principali di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) sono aumentati del 16,8% su base annua a dicembre dello scorso anno, come mostrato dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Nel 2023, idelle principali aziendehanno raggiunto 7.690 miliardi di yuan, in calo del 2,3% su base annua, con un rallentamento del declino di 2,1 punti percentuali rispetto ai primi 11 mesi. I settori della produzione e fornitura di energia ...