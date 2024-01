Cina | Festa primavera | 189 mln passeggeri nel primo giorno di corsa ai viaggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pechino, 27 gen – (Xinhua) – Laha registrato un notevole aumento deidiieri, con l’inizio dellaaiper ladidi quest’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Un totale di 189 milioni disono stati effettuati ieri in tutto il Paese, in aumento del 19,7% rispetto all’anno scorso, secondo un team di lavoro speciale composto da piu’ dipartimenti governativi, inclusi il ministero dei Trasporti, il ministero della Pubblica Sicurezza e China State Railway Group Co., Ltd. In particolare, iferroviari dihanno raggiunto gli 11 milioni, segnando un aumento del 78% su base annua. I...