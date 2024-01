Cina | effettuato collaudo del razzo riutilizzabile Kuaizhou

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pechino, 27 gen – (Xinhua) – Una versione di prova delha completato un esperimento di decollo e atterraggio verticali ieri pomeriggio. Ildi prova, sviluppato da Expace Technology Co., Ltd., un’azienda affiliata a China Aerospace Science and Industry Corporation Limited, ha utilizzato un motore a metano e ossigeno liquidi. Il tempo di volo e’ durato 22 secondi, e ilsi e’ librato in aria per nove secondi, con un’accuratezza di quota pari a 0,15 metri. La postura di atterraggio deldi prova e’ stata stabile, la posizione di atterraggio precisa e il corpo delin buone condizioni, segnando il successo dell’esperimento, secondo l’azienda. Cio’ ha gettato le basi per lo sviluppo della serie di razzi ...