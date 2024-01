Cina e Francia celebrano 60 anni di collaborazione e amicizia

(Di sabato 27 gennaio 2024) China media group e il canale francese Bfm Business hanno mandato in onda un programma speciale in cui sono stati ospitati esperti e studiosi, che hanno parlato dei rapporti tra i due Paesi e del futuro del partenariato strategico

C’è un accordo per la consegna di medicinali agli ostaggi a Gaza e aiuti nel territorio con la mediazione di Qatar e Francia . In una dichiarazione ... (open.online)

Shanghai, 17 gen – (Xinhua) – Una mostra d’arte e’ stata inaugurata di recente a Shanghai in occasione del 60mo anniversario dell’instaurazione dei ... (romadailynews)

Pechino, 24 gen – (Xinhua) – Fabrice Fourcade, rappresentante capo del colosso francese dell’ energia EDF in Cina , ha dichiarato che la partnership ... (romadailynews)

Esperti del mondo della cultura e del turismo, think tank e studiosi cinesi e francesi hanno partecipato alla trasmissione, discutendo degli scambi Cina-Francia e guardando all'ampio futuro del ...Nel 2023 è diventata chiara la fine di quarant’anni di boom straordinario. Le politiche di Xi Jinping e la demografia dicono che i bei tempi non torneranno ...L’eccezionalismo di Parigi, tra Pechino e New Delhi. Macron intende gestire contemporaneamente le relazioni con Cina e India, senza dimenticare le alleanze occidentali, la sovranità strategica, ...