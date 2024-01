Ciancio Sanfilippo | Fieg auspica il rientro nella vita dell' associazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) L'imprenditore ed editore Marioè stato assolto "perché il fatto non sussiste" nel processo per concorso esterno alla mafia in cui era coinvolto. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale del Tribunale di Catania. La Procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e la confisca dei beni che gli erano stati dissequestrati. Il processo, iniziato nel 2017, verteva su presunti rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra etnea. Ipotesi sempre contestata dall'imprenditore - che oggi ha 91 anni - e dai suoi legali. Ora il riconoscimentoa sua innocenza, ma con un prezzo carissimo: un polo editoriale distrutto, centinaia di dipendenti senza lavoro, un tracollo finanziario. Un doveroso riconoscimento arriva dalla, Federazione italiana editori giornali, il cui presidente Andrea ...