Chrome 121 | Nuovi Orizzonti con Funzionalità Generative AI per un’Esperienza di Navigazione Avanzata

Google ha rilasciato oggi una nuova versione del suo browser web Chrome. Google Chrome 121 Stable è ora disponibile e già in distribuzione. L’aggiornamento del browser risolve diversi problemi di ...Dopo Microsoft con Edge, anche Google sta iniziando a introdurre alcune funzioni di intelligenza artificiale sul suo browser per desktop, aggiornato oggi alla versione 121 per Mac e Linux, nei… Leggi ...Attualmente l'ultima versione stabile di Chrome è la 120 dove "Listen to this page" non è stata abilitata, è invece presente nel menu della versione 121 per il momento ancora in fase di betatest. Per ...