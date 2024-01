Chiuso il casello A1 di Orte per la protesta degli agricoltori | più di 100 trattori bloccano il traffico

(Di sabato 27 gennaio 2024) Èilautostradale dia causa della. Più di 100hanno bloccato ildell’A1 in entrata e in uscita. Sul posto diverse pattuglie della polizia stradale di Orvieto e di altri comandi. “Aspettiamo l’arrivo di una troupe che faccia una diretta su una rete pubblica nazionale”, ha detto Antonio Monfeli, organizzatore del presidio. “Se non dovesse arrivare noi rimarremo qui fino alle 18 di domani poi, andremo a Roma, perre anche lì vicino ai palazzi del potere”. Secondo quanto riporta l’Ansa, ildi Attigliano, uscita consigliata provenendo da Firenze, è è attualmente congestionato dal. L’uscita consigliata da Autostrade ...

In entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma L'articolo Autostrada A1: chiuso per una notte il casello di Firenze Impruneta ... ()

Chiuso in entrata e in uscita il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori che si sono ritrovati con diverse decine di ... (ilfattoquotidiano)

15.28 chiuso in entrata e in uscita il casello autostradale di Orte , a causa della Protesta degli agricoltori. Oltre 100 trattori sono fermi intorno ... (servizitelevideo.rai)

È chiuso il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori. Più di 100 trattori hanno bloccato il casello dell’A1 in entrata e in uscita. Sul posto diverse pattuglie della ...Il casello autostradale di Orte è stato chiuso, in entrata e uscita, a causa della protesta degli agricoltori. Gli iniziali 60 mezzi agricoli, con le ore sono diventati più di 100. I mezzi agricoli ...Chiuso in entrata e in uscita il casello autostradale di Orte a causa della protesta degli agricoltori che si sono ritrovati con diverse decine di trattori. Lo riporta il sito di Autostrade. Sul posto ...