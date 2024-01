Chiese chiarimenti sulla raccolta fondi per la giovane Giorgia Archiviata la posizione di Selvaggia Lucarelli «Non è diffamazione»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il giudice di Milano ha archiviato la denuncia di Elisa Barone, madre di, fatta controperon line. Barone è madre della quindicenne affetta dalla rara sindrome di Berdon. La ragazzina,, è uno pochi casi al mondo, segue cure molto costose, negli Stati Uniti. Cinque anni fa ha subìto un trapianto di tutto l’intestino all’Upmc Children’s Hospital di Pittsburgh. Del caso si iniziò a parlare mediaticamente dopo che vennero fatte delle donazioni private per sostenere le cure.pubblicamente quanto la famiglia diha ricevuto come rimborsi da parte della Asl di Lecce sia per le spese sanitarie e di vitto e alloggio sia come donazioni da privati attraverso l’associazione Stellina di ...