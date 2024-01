Chiedono il conto ma dopo un’ora ancora il cameriere non gliel’ha portato | loro se ne vanno senza pagare la cena La clip su TikTok fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Hanno atteso ilper più dipoi, spazientite, sono andate via. È diventato virale suil video pubblicato da Lauren Petrosian, una creator che,unacon una sua amica, non ha saldato i piatti e le bevande ordinate. “Non è giusto aspettare 45 minuti per ricevere il“, ha spiegato laer, che ha poi aggiunto, a corredo del filmato, di averne attesi altri 45 prima di lasciare l’attivitàaver speso neanche un euro. Nel contenuto si vede Lauren con una sua amica in un ristorante orientale apparentemente semivuoto. L’eccessiva mancanza d’organizzazione, avrebbe spinto le due ragazze ad uscire dal ristorantescontrino in mano, documentando l’azione ...