Chicago | spari sui ragazzi a scuola | morti un 16enne e un 17enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) In una giornata drammatica per la città di, due adolescenti sono stati tragicamente uccisi in una sparatoria avvenuta fuori dalla Innovations High School. La polizia diha confermato che le vittime, di 16 e 17 anni, sono state colpite a morte venerdì intorno alle 12.25 ora locale. Secondo le indagini preliminari, i giovani facevano parte di un gruppo di studenti che stava lasciando laquando sei individui con il volto coperto, emergendo da due veicoli, hanno aperto il fuoco contro di loro. La violenza e la rapidità dell’attacco hanno lasciato la comunità sotto shock. I dueferiti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove purtroppo sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Inoltre, una ragazza è stata sfiorata da un proiettile, ma fortunatamente non è stata ...