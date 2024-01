Chiara Ferragni | continua la fuga dei brand | la segnalazione di Selvaggia Lucarelli

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo il Pandoro-gate,ladeidae dal suo impero, mentre si rincorrono voci di crisi con Fedez Dopo il Pandoro-gateno a prendere le distanze daanche altri due. Dopo Safilo e Coca Cola, si aggiungono anche Perfetti e Pantene. E se si parla dei problemi lavorativi della imprenditrice digitale e del suo marchio, anche le presunti voci di una crisi con Fedez stanno insinuandosi nella vita dei Ferragnez. Leggi anche–> Greta e Perla come Nikita e Antonella al GF Vip 7? “La loro amicizia è professionale” Stando a quanto riportanelle Stories Instagram i dueavrebbe detto addio alla ...

Continua la fuga dei brand da Chiara Ferragni . Mentre da una parte si rincorrono le voci di una crisi in corso tra la Ferragni e Fedez, dall’altra ... (blogtivvu)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Riccardo Pozzoli è noto al pubblico italiano soprattutto in quanto ex dell’influencer Chiara Ferragni. I due hanno creato insieme il blog che ha reso l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo ...L'influencer vede ridursi nettamente il numero dei marchi a lei associati. L'azienda Daygum chiude il rapporto, ma getta acqua sul fuoco delle polemiche: "Era previsto, si tratta di un'edizione limita ...Continua la fuga dei brand da Chiara Ferragni. Dopo Safilo e Coca Cola, anche la Perfetti Van Melle - azienda specializzata nella produzione di caramelle e chewing gum - avrebbe deciso infatti di ...