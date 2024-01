Chiara Ferragni | anche Pantene e Perfetti prendono le distanze | lei intanto si gode la montagna

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’era diè finita? Le settimane passano e l’influencer sembra non riuscire a venir fuori dallo scandalo che a inizio dicembre l’ha travolta. Il Caso Balocco continua a far parlare e giorno dopo giorno la situazione peggiora.è indagataper le operazioni di beneficenza con la bambola Trudi e le uova di Pasqua. Ora l’Antitrust ha chiesto di far lucesulla collaborazione con i biscotti Oreo. Insomma, pare proprio che il vaso di Pandora sia stato scoperchiato. Nel Frattempo ...