Chi è il nuovo procuratore dei fratelli Carboni

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le carriere deihanno preso strade diverse per la prima volta: Franco, terzino sinistro classe 2003, è andato in prestito...

Non sono serviti giri di parole a Jurgen Klopp per annunciare l'addio al Liverpool: "La verità è che non ho più... (calciomercato)

Nelle ultime settimane Elektra Lopez è tornata a ritagliarsi uno spazio importante ad NXT ed è ora in feud con Lola Vice, ex amica che l’ha ... (zonawrestling)

Da talento dello sci in erba a fenomeno del tennis. Sarà per questo che Jannik Sinner ha conquistato Anche i giganti del mondo della neve come il ... (liberoquotidiano)

Bonolis alla ricerca di nuovi progetti "Ho bisogno di nuovi stimoli ...Bonolis si sente anche parte di una delle sfaccettature di chi fa Cultura in televisione, e sente di farlo in maniera differente ...GENOVA - Chi l’avrebbe mai detto qualche decennio, lustro o semplicemente anno fa, che sul ponte di comando di Genova sarebbero salite tante signore in posti chiave È veramente un grande segnale come ...L'addio di Mazzarri è praticamente certo. Chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione Il presidente Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per cercare il nuovo tecnico degli azzurri. Ne ...