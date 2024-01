CHE TEMPO CHE FA | GIUSEPPE CONTE | ALESSANDRO BARICCO E RAFAEL LEAO TRA GLI OSPITI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 27 gennaio 2024) Domenica 28 gennaio 2024 sul Nove, e in streaming su Discovery+, torna l’appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.: il Presidente del Movimento 5 Stelle. L’atteso ritorno in tv del pluripremiato scrittore. Il numero 10 del MilanLeão, in uscita con il suo primo libro “Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda”. E ancora: Maria Sole Tognazzi, nelle sale con il film “Dieci minuti” da lei diretto e scritto insieme a Francesca Archibugi; il re del cioccolato Ernst Knam e Alessandra Mion in arte Frau Knam; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e ...