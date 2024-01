Charlene di Monaco | nessuno come lei in Europa | ecco quanto spende

È in arrivo uno scandalo a Monaco . La vendetta solitamente si serve fredda, ma nel caso del 67enne Claude Palmero, per 23 anni amministratore ... (iodonna)

la principessa Charlene di Monaco, senza dubbio al primo posto della speciale classifica tra le reali europee che spendono di più i propri denari per rinnovare il proprio guardaroba e non solo. Il ...Detiene un primato ormai da anni: è la principessa più spendacciona tra le reali europee. Il che non stupisce, viste le ultime (scottanti) rivelazioni di Claude Palmero, 67 anni, ex responsabile delle ...Detiene un primato ormai da anni: è la principessa più spendacciona tra le reali europee. Il che non stupisce, viste le ultime (scottanti) rivelazioni di Claude Palmero, 67 anni, ...