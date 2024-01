Chantecler a VicenzaOro 2024 celebra l’Anno della Campana

(Di sabato 27 gennaio 2024)rinnova la propria presenza a, dando inizio ad un anno, il, incentrato sull’Heritage del brand e dedicato al suo gioiello più riconoscibile, la Campanella Capri 1944. Mentre il mondo intero attende di voltare pagina, unainterpreta quel sentimento e la speranza di un nuovo futuro. Pietro Capuano, fondatore di, affida alla suaun messaggio di pace e amicizia tra i popoli, offrendola simbolicamente in dono al presidente americano Roosevelt. Attingendo alle leggende capresi, vengono impressi nel bronzo alti valori, auspici e significati positivi. Da quel giorno, laè diventata l elemento più riconoscibile e simbolico dell’identità di. Attraverso il tempo ne ha riassunto l avventura ...

Vicenza è il palcoscenico internazionale di gioielli e orologi. Oro bianco e giallo, segnatempo e pietre preziose restano un investimento sicuro ma ...Inaugurata Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show, apre la ricorrenza dei 70 anni di manifestazione orafa a Vicenza. Da oggi sino a martedì 23 gennaio, il salone internazionale di Italian Ex ...