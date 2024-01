Cenare presto per non ingrassare? Cosa dice l' esperto

Ma mangiare presto la sera aiuta davvero a non ingrassare Alcuni nutrizionisti consigliano di rispettare il timing dei pasti per non ingrassare: la colazione fra le 6 e le 8, il pranzo meglio fra le ...(Adnkronos) – Sono introvabili gli enzimi pancreatici, secondo l'allarme lanciato da Fedez, operato al pancreas per un tumore a marzo del 2022. Il farmaco, che surroga le funzioni di un organo ...La nutrizionista ci aiuta a capire a che ora cenare per non prendere peso e per dormire meglio, avendo effetti benefici sulla salute generale dell'organismo ...