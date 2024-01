Celta Vigo vs Girona – probabili formazioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il, leader della Liga, cercherà di riprendersi dalla deludente sconfitta in Copa del Rey quando riprenderà la sua campagna di campionato in trasferta contro ildomenica 28 gennaio pomeriggio. Gli ospiti, che stanno vivendo una stagione straordinaria, sono in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica, mentre ilsi trova al 16° posto, a soli due punti dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlarriva all’incontro di domenica dopo una serie di ...

Celta Vigo-Real Sociedad è una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca martedì alle ore 21:30: tv in chiaro, formazioni , ... (ilveggente)

LIGA - Vinicius e Tchouameni regalano tre punti pesanti ad Ancelotti, che si porta a +2 sul Girona in campo domani contro il Celta Vigo.Ventiduesima giornata del campionato spagnolo, il Real Madrid fa visita al Las Palmas con l'obiettivo di portarsi in vetta alla classifica in attesa della sfida di domani del Girona in trasferta ...Lo spagnolo ex Celta Vigo, fortemente cercato dal Napoli la scorsa estate, torna sui suoi passi ed ora accetterebbe proposte italiane. La sessione estiva di calciomercato è stata caratterizzata e ...