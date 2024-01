Celebrazione del 15° anniversario dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità | il 6 marzo 2024

In un’epoca in cui il passato si fonde con il presente, l’Amministrazione Comunale di Grottaglie si unisce alla commemorazione della “ Giornata della ... (tarantinitime)

Giorno della Memoria: Riflessioni degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento dal tema: “Parole, immagini e musica per non ... (puntomagazine)

I due militari dell'arma vennero uccisi il 27 gennaio del 1976 in quella che viene ricordata come la Strage di Alcamo Marina, con la celebrazione di una Santa Messa presso la Chiesa Maria SS della ...A Vendrogno, domenica 28 gennaio, con qualche giorno d’anticipo, gli ex allievi salesiani del collegio Giglio festeggeranno la ricorrenza di S. Giovanni Bosco, con la celebrazione religiosa nella ...In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, oggi pomeriggio il Museo Novecento organizza “La Banalità del Male”, un talk insieme all’assessora all’educazione e al welfare del Comune ...