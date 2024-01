CdS – Pedro Felipe | il brasiliano scelto dalla Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-01-26 22:50:53 Lainveste in Brasile. Ha trovato l'accordo con il Palmeiras per, diciannove anni, difensore centrale, in grande evidenza nella Copinha, uno dei tornei più prestigiosi in Sudamerica. Sei mesi di prestito, già concordato il prezzo per il riscatto: due milioni.giocherà da febbraio in Serie C con la Next Gen, allenata da Massimo Brambilla. E' alto un metro e 90, si muove sul centro-destra, è nato a Itajuípe il 23 maggio del 2004. IL NUMERO 3 – E' cresciuto nel vivaio del Vitoria. Il Palmeiras lo aveva acquistato nello scorso marzo. Con il club di San Paolo ha firmato un contratto fino al 31 dicembre del 2026 e ha indossato solo ...