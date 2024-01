Cbf Balducci al debutto | A Perugia sarà un esame

(Di sabato 27 gennaio 2024) La vigilia dell’esordio nella pool promozione dell’A2 di volley femminile è stata rovinata dalla risposta agli esami a cui si è sottoposta Federica Busolini, centrale della Cbf: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. "Gli esami strumentali e le visite ortopediche tenute dallo specialista Alberto Busilacchi – spiega Francesco Maracci, a capo dello staff medico della Cbf– hanno confermato la lesione al legamento crociato anteriore. L’atletaavviata a intervento chirurgico finalizzato alla ripresa delle attività sportive nel minor tempo possibile, purtroppo per l’attuale stagione la giocatrice nonpiù a disposizione". C’era la sensazione che l’infortunio avvenuto in allenamento potesse essere grave e in questo periodo la dirigenza e le compagne sono vicine ...

