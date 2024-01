Cavalieri | prova Capitale Chiesa | Vietati passi falsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Battere il Rugby Roma, come all’andata. Questo l’obiettivo con cui iUnion affronteranno lo "storico" sodalizio romano, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A che prenderà il via alle 14,30 di domani nella. Si tratta del primo incontro del girone di ritorno e Alberto, al giro di boa, può a ben vedere essere soddisfatto del rendimento dei suoi: dieci vittorie in undici gare, secondo posto nel girone 3 consolidato con 49 punti, a -5 dalla Lazio prima della classe e a +12 sulla Capitolina attuale terza forza del raggruppamento. Capitan Puglia e compagni partono con i favori del pronostico anche in questo frangente, a maggior ragione dopo il 44-20 imposto al club capitolino al Chersoni nell’ultimo confronto fra le due squadre. Guai però a cantare vittoria, perché i rivali dopo un periodo di ...