“Cattedra inclusiva” | ecco cosa comporta veramente | scarica il testo della proposta di legge

Nella giornata del 25 gennaio, la proposta sulla “cattedra inclusiva” è stata presentata a Roma nel corso di un incontro molto partecipato. Ad aprire i lavori è stato Massimo Nutini, ex dirigente di E ...L’obiettivo è annullare le differenze tra insegnanti di disciplina e insegnanti di sostegno. Chiocca (Ciis): “Pensiamo a una scuola in cui un alunno con disabilità possa vivere effettivamente in class ...Che fine ha fatto il bonus rottamazione tv 2024 Quali sono le ultime novità sull'agevolazione per l'acquisto di un nuovo televisore.