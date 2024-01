Catania | Piazza dei Martiri rinasce a nuova vita dopo anni di degrado

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Oggi, 27 gennaio alle ore 11,00 il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca consegnerannodeiai cittadini di, a conclusione dei lavori di riqualificazione che hanno interessato l’ampio spazio attiguo al Passiatore, nei pressi della stazione Centrale, che da diversiversava in condizioni die pertanto non più frequentato dai cittadini. Il restyling è stato realizzato raddoppiando le zone a verde preesistenti, inserendo spazi per il passeggio sul prato e numerosi alberi aggiuntivi. Grazie a questi interventidei, in passato nota come “u Chianu a statua” ora è un’area del tutto accessibile con un nuovo arredo urbano e nuovi percorsi anche per i portatori di handicap ...