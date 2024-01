Caso Unrwa | l’Italia sospende i fondi insieme ad altri 8 Paesi L’agenzia Onu | «Scioccante | una minaccia al nostro lavoro umanitario»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Arriva con una nota del commissario generale Philippe Lazzarini la risposta dell’delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente, dopo le accuse delle autorità israeliane, secondo le quali alcuni suoi dipendenti delsarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In seguito alla scoperta del coinvolgimenti di alcuni funzionari, diversihanno deciso dire i finanziamenti al. Tra questi, anche, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Novead oggi hanno temporaneamente sospeso i loro finanziamenti all’», ha scritto in una nota Lazzarini, «queste decisionino ...

L'Unrwa è parte del problema ...dal premier che ha invece insistito sulla pressione militare sulla Striscia come soluzione per riportare a casa i rapiti nella strategia complessiva di eliminare Hamas ...(ANSA) - BERLINO, 27 GEN - La Germania ha annunciato in serata la sospensione dei finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), finché la questione del possibile ...L'Unrwa è parte del problema ...dal premier che ha invece insistito sulla pressione militare sulla Striscia come soluzione per riportare a casa i rapiti nella strategia complessiva di eliminare Hamas ...