Casertana | stasera il Latina per riprendere il cammino Ritorna il pubblico al Pinto dopo la lunga squalifica

(Di sabato 27 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Si riparte. Questa sera sembrano esserci tutte le componenti perilinterrotto due domeniche fa. Messe alle spalle gli stop con Messina (meritato) e Benevento (immeritato) da questa sera si guarda avanti. Alscende ilfresco di nuovo allenatore, quel Fontana che non riserba buoni ricordi della sua avventura a Caserta, causa l’onta dell’esonero inaspettato solo qualche anno fa. Ma tant’è. Vincere, dunque appare l’imperativo categorico, anche in viste del prossimo match che ladisputerà ancora tra le mura amiche contro il Potenza fra sette giorni. Sei punti da conquistare perre nelle zone altissime della graduatoria. Avversari permettendo. Ne è consapevole anche mister Cangelosi che non nasconde le insidie: ...

Parola d'ordine, ripartire. La Casertana affronta stasera (inizio ore 20.45) il Latina guidata dall'ex Gaetano Fontana con il chiaro intento di riprendere il discorso vittoria ...Si gioca nel weekend la 22^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito il programma delle gare ...Missione terzo posto. Il Benevento a caccia dei tre punti nel derby di stasera con la Casertana, che gli permetterebbero di guadagnare, in un solo colpo, ben quattro posizioni in classifica. I ...