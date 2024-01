Casertana-Latina oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024) Alle 20:45 di, sabato 27 gennaioscenderanno in campo in occasione della ventitreesima giornata del girone C di. Due sconfitte consecutive per la, che occupa il sesto posto in classifica con 38 punti. La vittoria di misura sul Monterosi ha invece permesso aldi spezzare la crisi di risultati, dopo tre sconfitte di fila. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e NOW. Sportface.it vi offrirà una cronaca del match al triplice fischio. SportFace.

Per la 23a giornata del girone C di Serie C, la Casertana, a quota 38 punti in classifica, ospita il Latina, che la segue con un ritardo di 8 ...Spazio quindi alla sua esperienza in rossoblù: "Da quando sono andato via non c'eravamo ancora incrociati con la Casertana. Sarà l'occasione per tornare in una città dove ho lavorato. Le cose non ...Si chiude dopo 19 presenze l'avventura di Sulayman Jallow con la maglia del Latina. Il club nerazzurro ha ufficializzato oggi la cessione dell'attaccante alla Turris. Il gambiano saluta ...