Casa Fenoglio-Lafleur | un gioiello liberty

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 gennaio 2024) Costruita all’inizio del secolo scorso da uno dei più importanti ingegneri dell’epoca,doveva essere uno studio dove l’uomo avrebbe potuto esprimere tutto il proprio potenziale artistico. Tuttavia, non ebbe mai quello scopo: nonostante la difformità tra le intenzioni e il reale utilizzo, la palazzina rimane uno degli esempi più affascinanti deltorinese – e in realtà è considerata tra le massime espressioni di questa corrente in tutta Italia. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo. Dove si trovaLa splendidaè un orgoglio tutto torinese: si trova appena fuori dal centro storico, nel quartiere di Cit Turin – e più ...