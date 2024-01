Caryl Menghetti | le frasi sull’omicidio ignorate Le dimissioni da Psichiatria | il delitto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tragico errore di valutazione:era stata visitata inla mattina prima di compiere il gesto efferato che ha portato all’omicidio del maritoha ucciso il marito, ma nella mattinata prima di compiere il gesto efferato, che si è consumato nell’abitazione della coppia di via Cascina Lombarda, era arrivata in ambulanza all’ospedale di Treviglio, dove era stata visitata da uno psichiatra e stabilizzata, era stata dimessa dal nosocomio con una terapia farmacologica., mamma di una bimba di 5 anni, è tornata a casa dunque, ma è lì che verso le 23.30 ha preso un coltello e in camera da letto ha accoltellato il marito, uccidendolo. Leggi anche–>uccide il marito, ieri era stata visitata in ...