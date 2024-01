Caryl Menghetti | il disagio psichico | le coltellate al marito e la videochiamata alla sorella dopo averlo ucciso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Martinengo. In carcere a Bergamo chiede di sua figlia, 5 anni appena. “Come sta? Come sta?”. Giovedì sera, intorno alle 23.30, la piccola dormiva nella sua stanzetta. Non si sarebbe accorta di nulla, mentre nella camera da letto a fianco si stava consumando l’omicidio del papà Diego Rota, falegname di 56 anni, aggredito alle spalle econ almeno dieci(solo l’autopsia potrà stabilire con esattezza quante) tra l’addome e la gola dmoglie, dieci anni più giovane. Quella mattina, ill’aveva accompagnata in ospedale a Treviglio in preda ad allucinazioni, frasi sconnesse e deliranti. Alcune delle quali rivolte proprie al coniuge, verso il quale aveva maturato strane e bizzarre convinzioni, secondo i carabinieri del tutto prive di fondamento. ...