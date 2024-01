Caryl Menghetti | i segnali ignorati prima dell’omicidio del marito | una tragedia annunciata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Il 26 gennaio la 46enneha ucciso a coltellate ilDiego Rota, imprenditore edile di 56 anni per motivi ancora da accertare. Adesso ci si interroga se questo efferato omicidio si poteva evitare, poiché secondo molti si tratta di una. Idel tragico evento c’erano stati già in mattinata, quando nel giardino della casa è arrivata un’ambulanza per calmare la donna. Una tragica catena di eventi La tragica giornata è iniziata alle 9:00 del mattino, quando i vicini della coppia hanno visto arrivare un’ambulanza nella casa di. La donna, madre di una bambina di 5 anni, era in un evidente stato di agitazione, tanto da rendere necessario l’intervento dei ...