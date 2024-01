Cartelle IMU | Scocca | “Lunedì il Consiglio | ennesima occasione persa per aprire ai cittadini”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Pietrelcina continua il pressing della Minoranza del gruppo ‘Avanti Pietrelcina’ sulleIMU e Tasi sulle aree edificabili. “Informiamo iche ilcomunale richiesto dalla Minoranza sulla questione IMU-TASI, è stato convocato29 gennaio alle ore 15:30?. Lo fa sapere con una nota stampa il consigliere Alessio Ermenegildo, capogruppo di opposizione, che prosegue: “Prendiamo atto che continua a non esserci la volontà di confrontarsi con ipoiché avevamo chiesto in particolare che la seduta fosse aperta alla partecipazione della cittadinanza, invece si procede con una normale adunanza che non prevede interventi esterni dei. Inoltre – sottolinea – avevamo proposto che si ...

Una cartella esattoriale prescritta non va pagata, l'annullamento non è automatico. Dopo quanti anni si prescrivono e quando si applica la prescrizione breveL’Ufficio Tributi del Comune di Canelli ha fatto i conti dei tributi comunali evasi per il 2018. I tecnici di Palazzo Anfossi (foto), nel calcolo della tempistica di riscossione, hanno tenuto conto de ...PALERMO – Da un lato c’è il Centro di accoglienza Padre Nostro, che da anni opera a Brancaccio, dall’altro il comune di Palermo; in mezzo ci sono tasse e cartelle esattoriali ...Motivo del contendere ...