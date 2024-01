Carole ha preso il timone Kate Middleton ricoverata? Cosa sta succedendo nella famiglia reale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il ricovero didurerà ancora diversi giorni: la principessa, come è noto, si trova alla London Clinic in seguito a un intervento chirurgico all'addome, intervento la cui natura non è stata specificata dallainglese, generando gossip, indiscrezioni e voci impazzite. Per certo, la moglie del principe William ha subito un intervento importante, insomma non si tratta di un malanno di poco conto. Una volta uscita,potrà tornare all'Adelaide Cottage a Windsor, il luogo che è stato scelto per proseguire la convalescenza. William, da par suo, ha annullato tutti gli impegni in agenda per stare al fianco della consorte. E secondo quanto si apprende, ad aiutarlogestione dei tre figli - George, Charlotte e Louis - oltre alla storica "tata ...