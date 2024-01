Carnevali | il tour nei quartieri si sposta a Loreto | visita alla parrocchia | incontro con i cittadini e al CTE balla il valzer

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo. Continua ilneidi Elena, candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra. Dopo la Malpensata, prima tappa del viaggio itinerante che si snoderà lungo la città, ieri pomeriggio, venerdì 26 gennaio, è stata la volta di. Prima di approdare al Bar L’86, punto di ritrovo per l’con ihato l’oratorio e lae incontrato don Giovanni, parroco da ottobre 2022,to l’ex circoscrizione, incontrato gli ospiti del CTE e il Pandemonium Teatro, impresa culturale che si occupa da 35 anni di Teatro Ragazzi, e la sua presidente Raffaella Besezzi, oltre ad una serie di attività commerciali. Poi il passaggio al bar per il consueto caffè con ...