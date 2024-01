Carnevale sui Pattini Domani al PalaEstra cinquecento atleti Uisp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si terràaldi viale Sclavo l’edizione numero 37 delsuidellaSiena. L’evento che vede coinvolte sei associazioni, A.s.d. Polisportiva Olimpia, A.s.d. Siena Roller Team, A.s.d. Siena Hockey, Polisportiva Comunale Cras Asd, S.s.d.s. Mens Sana in Corpore Sano, Unione Polisportiva Poggibonsese A.s.d. (U.P.P.), per un totale di 500dai quattro anni di età, comincerà alle 15. Grande attesa per i giovanissimiimpegnati da mesi nella preparazione delle coreografie che vedranno i piccoli in costume in maschera, eseguire le figure suia rotelle.