Carlo Goldoni | un incontro

(Di sabato 27 gennaio 2024) PISTOIA Appuntamento dedicato a ", il genio della modernità", oggi pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, nella sede dell’Università popolare di Pistoia (via Umberto Mariotti, 109, zona Sant’Agostino). L’è a ingresso gratuito e avrà come relatori la saggista e critico letterario Ilaria Minghetti, e Sara Picchi, docente di lettere e archeologia. A margine dell’evento il team dei docenti sarà a disposizione di chi lo vorrà, per illustrare l’attività formativa della struttura per il 2024. Info: 0573 760729, [email protected]