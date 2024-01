Carlo Castellani | il bomber che sacrificò la vita per salvare il padre dai nazisti

(Di sabato 27 gennaio 2024), leggenda dell’Empoli negli anni ’30, morì nel lager di Mauthausen dopo essersi offerto di sostituire ilmalato nella lista per la deportazione nazista. Nel cuore della Toscana, lo stadio di Empoli fa eco di un nome che risuona con profondità storica e sportiva:, ilche ha segnato la storia ben oltre i confini del terreno di gioco. La sua, intrisa di passione per il calcio e segnata da una scelta di sacrificio estremo, è una pagina di coraggio che merita di essere raccontata.: Un Talento Predestinato al Calcio La storia toccante di, da goleador dell’Empoli a simbolo di coraggio e sacrificio durante la Seconda Guerra ...

Carlo Castellani era un attaccante, a lui è stato intitolato anche lo stadio di Empoli. Castellani morì nel 1944 nel campo di concentramento di Mathausen. Quello di Carlo Castellani è un nome noto per ...Oggi ancora di più. Bomber degli anni '30, morì in un campo di concentramento nel 1944. Carlo Castellani nasce nel 1909 a Fibbiana, una frazione di Montelupo Fiorentino. In giovanissima età esordisce ...