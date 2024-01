Carlo Alberto Mancini si è fidanzato con una ragazza conosciuta a Uomini e Donne Foto

(Di sabato 27 gennaio 2024), l’ex corteggiatore nonché scelta di Nicole Santinelli, ha trovato l’amore. Il Personal Trainer di Ravenna ha dunque voltato definitivamente pagina dopo la brusca rottura con l’ex tronista, avvenuta poche settimane dopo aver lasciato lo studio dimano nella mano e con tanto di intervista di coppia a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. La donna che ha rubato il cuore aè una “vecchia” conoscenza del dating show di Maria De Filippi: Federica Proia. Miss Lazio 2016, l’anno in cui vinse il titolo di Miss Italia Alice Sabatini, Federica ha corteggiato nella passata edizione Luca Daffrè. Il rumor, poi confermato dalla stessa ex corteggiatrice, è trapelato dal profilo social di Deianira Marzano. Un’utente ha scritto in ...

Mentre si avvicinano le settimane cruciali per la scelta del nuovo presidente degli imprenditori italiani destinato a il prendere il posto di Carlo Bonomi ...A debita distanza ci sono: Alberto ...Re Carlo III è stato operato ieri per rimediare a un ingrossamento della prostata, un problema comune a molti maschi adulti che non rappresenta una patologia maligna. L'intervento ...La ribellione degli Internati militari italiani. Poi, con la Liberazione, il ritorno alla vita e al cibo: prima il latte condensato e la minestra in scatola, ...