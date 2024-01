Carla Del Ponte e l’ordinanza dell’Aja sul genocidio a Gaza | «Israele può ignorarla»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ieri la Corte di Giustiziaha ordinato adi prevenire atti di. Ma ha in qualche modo salvaguardato il diritto all’autodifesa dello Stato, come sottolineato dal premier Benjamin Netanyahu.Del, che è stata procuratrice capo del tribunale sul caso Milosevic, spiega oggi a Repubblica che «non ci si poteva aspettare un verdetto diverso da quello che è stato emanato. Era chiaro che la Corte, dopo l’istanza del Sudafrica, doveva esprimersi suldenunciato e sulle attività belliche dinella striscia di». Ma aggiunge anche si tratta di un’ordinanza e non di una sentenza. Ovvero, contiene indicazioni che non hanno un carattere costrittivo. Quindipuò ...