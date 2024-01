Cari politici | fate un giro tra gli sfollati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Consiglio alla classe politica un bel‘educativo’ all’hotel Cavallino di Faenza, dove ancora oggi decine di alluvionati senza casa si trovano. Come sapete, vi abbiamo raccontato l’emergenza alluvione, ma anche e soprattutto il post e così faremo ancora, non solo in occasione dei dodici mesi dal disastro. Consiglio un belperché capirebbero (lì si sono visti solo il sindaco e qualche assessore di Faenza) cosa significa, prima di tutto, perdere radici, ricordi e un tetto: quanta dignità in quelle camere diventate casa, ma anche quanta frustrazione. Prima di tutto per la mancata inclusione dei beni mobili fra i rimborsi: non sarà 100% del risarcimento finché non verrà gestita da Roma (e da troppi mesi se ne parla) questa vicenda, uscendo dal solito incubo del credito d’imposta. Non si può scare ...