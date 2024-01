Carenza di farmaci per il pancreas segnalata da Fedez Il ministero | Situazione attenzionata

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Si tratta di unanota e indipendente dalle attività regolatorie di Aifa, che ha già da tempo fornito ai pazienti e agli operatori sanitari adeguate informazioni anche di carattere operativo». Così in una nota ildella Salute in relazione alladiper trattare le malattie del, tra gli altri, da. «A oggi l’unica azienda produttrice...

Il farmaco, che surroga le funzioni di un organo asportato o ridotto, è necessario ai pazienti per assimilare il cibo, ma se ne registrano importanti carenze dall'autunno del 2023. Carenze che ...In caso di carenza di enzimi digestivi, l'organismo può andare incontro a fenomeni di malassorbimento dovuti ad una cattiva digestione. Questa carenza si può avere come conseguenza di patologie che ...Fedez lancia un appello: «Sto ricevendo tantissime mail su un problema che ho riscontrato anche io. Essendo stato operato al pancreas, come tutte ...